Environnement LIFE, pour la restauration des vallées de l’Our, de l’Amblève, de l’Ourthe et de la Vesdre.

Le programme LIFE, "instrument financier pour l’environnement", est un vaste projet soutenu par l’Europe depuis près de 30 ans déjà. Et en près de 3 décennies, de nombreux projets estampillés "LIFE" visant à réhabiliter nos milieux naturels, ont déjà vu le jour.

Aujourd’hui, un budget de près de 9 millions d’euros a été dégagé conjointement par la Commission Européenne, la Région wallonne, les Provinces de Liège et de Luxembourg mais aussi l’ASBL Domaine de Bérinzenne, le Parc naturel des deux Ourthes, le Parc naturel Hautes Fagnes - Eifel et le Parc naturel des Sources… Objectif : Vallées ardennaises et plus précisément la restauration écologique des rivières et des forêts dans ces vallées encaissées des bassins de l’Ourthe, de l’Amblève, de la Vesdre et de l’Our.

Au sein de l’espace compris dans ce projet Life, ce sont 33 communes qui sont concernées mais aussi et surtout 35 sites Natura 2000 (24 443 hectares), 4 bassins hydrographiques et 3 parcs naturels.

Pour des raisons diverses, ces vallées considérées comme des "corridors biologiques majeurs" sont souvent fragmentés et dégradés. Urbanisme, exploitations agricoles, sylvicoles… ces activités entraînent une dégradation des milieux naturels.

Forêts, cours d’eau

Les actions principales