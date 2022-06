Le principe est simple, intéressant, gratuit et positif pour Liège, ses habitants… Raison pour laquelle il séduit le grand public. Dès ce jeudi 2 juin et jusqu’au 31 août prochain, l’événement Art au Centre revient pour une 9e édition… dans les rues et vitrines de Liège.

L’objectif est double : permettre à des artistes d’exposer et d’être vu du plus grand nombre… et faire en sorte que les vitrines des commerces vides gagnent en convivialité. À des endroits stratégiques, des œuvres sont donc exposées dans les vitrines vides des commerces. Précisément, cette exposition à ciel ouvert réunira les œuvres de 31 artistes dans 26 vitrines de commerces vides du centre-ville.

Le livret explicatif et le plan du parcours sont téléchargeables en français et en anglais sur www.artaucentre.be et également disponibles en version papier au desk info des galeries Saint-Lambert et à la Maison du Tourisme. En outre, les vitrines disposent d’un QR code à scanner pour plus d’informations sur celles-ci.

Ce jeudi, un accueil est organisé à partir de 18 h place Saint-Barthélémy pour un vernissage itinérant, en présence des artistes.