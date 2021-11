Romain Audrit, un infirmier de 28 ans originaire de Spa s'est suicidé ce lundi 22 novembre.

Dans une lettre adressée à ses collègues et ses proches, il évoquait la pression toujours plus forte qu'il subissait au boulot. Et davantage encore depuis le début de la crise sanitaire, comme le relayent nos confrères de Sudpresse.

Un vibrant hommage lui était rendu par ses collègues via Facebook.

"Romain, pour nous tu étais un Homme, un infirmier , un collègue... une personne merveilleuse. Pour d'autres tu étais un frère , un ami, un confident, ... Aujourd'hui le monde infirmier est en deuil car nous perdons un soignant formidable. Ta bonne humeur, ton professionnalisme, ta présence vont terriblement nous manquer.... Jamais nous ne pourrons t'oublier. Toutes nos pensées vont aussi vers la famille."

Sur le même réseau social, son frère Benjamin a épanché sa tristesse, adressant un message à sa maman partie il y a 23 ans.

"Eh bien voilà ma petite maman. Il y a 23 ans je rentrais de l’école et tu n’étais pas là à l’arrêt de bus. On nous ramenait tous chez marraine pour voir arriver un peu plus tard papa dans des sanglots énormes pour nous annoncer que tu étais partie rejoindre les étoiles. 23 ans aujourd’hui que tu me manques. 23 ans que tu prends soin de nous là haut. 23 ans sans toi c’est très très dur.

Et encore plus depuis ces deux derniers jours où ton petit dernier Romain a décidé de venir vous retrouver tous les deux là haut (toi et papa). Prenez bien soin de lui à vos côtés, je l’envie déjà. C’est tellement dur ! J’aimerais tellement vous avoir encore tous les trois à côtés de nous.

Je reste chaque jour sans mots. Je vous aime. Je t’aime ma petite maman chérie. Notre Mami du ciel."