Un seul être vous manque et tout est dépeuplé… il serait faux de dire que le rassemblement PTB à Liège fut un flop car près de 500 militants d’extrême gauche se sont rassemblés ce dimanche 1er mai place Saint-Paul, bastion de la FGTB et, depuis quelques années, du PTB et du Parti communiste. Mais il est vrai que, sans Raoul Hedebouw, passé récemment de porte-parole à président du parti, les pétébistes étaient un peu orphelins de ce ton incisif et moqueur du leader liégeois.

Qu’à cela ne tienne, la foule a pu applaudir d’autres figures du parti qui tente, à Liège de ne pas faire le vide, autour du désormais célèbre chef de file.

Pionnière du parti

Ainsi, outre Marc Denonville pour le Parti communiste et Joël Thone, pour la FGTB Liège-Huy-Waremme, c’est la députée fédérale Nadia Moscufo, qui a pris la parole. Figure bien connue du parti, cette dernière est également une des pionnières du PTB puisqu’elle est élue au conseil communal de Herstal depuis plus de 22 ans déjà.

Sans surprise, l’élue de gauche a manifesté, dans son discours, tout son mépris pour le président du Mouvement Réformateur, Georges-Louis Bouchez, présent à Herstal, aux Acec.

© tonneau

De son côté, Damien Robert, président provincial du PTB à Liège, a présidé "ce meeting de lutte".

Après les discours, la manifestation dans les rues de Liège a défilé sous la bannière du "blocage des prix et de l’augmentation des salaires" et "Stop aux spéculateurs et profiteurs de guerre".

Le rassemblement s’est clôturé par des appels conjoints pour la manifestation syndicale du lundi 20 juin pour le pouvoir d’achat, pour la liberté syndicale, contre le blocage salarial et la loi de 1996…