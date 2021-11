La Ville de Huy est prête à assurer le déneigement de ses 150 kilomètres de voirie. Jusqu’à la mi-mars, un rôle de garde est organisé pour assurer cette mission cruciale pour la sécurité des usagers.

Quatre ouvriers sont ainsi prêts à intervenir avec deux camions équipés d’une épandeuse et d’une lame de déneigement. Les instructions de mise en route données par les contremaîtres et les itinéraires à suivre sont dictés en fonction des bulletins météo.

"C'est une priorité pour nous d'assurer un bon déneigement. Il en va de la sécurité sur nos routes. Tout est en mis en oeuvre pour atteindre cette objectif", expliquent le bourgmestre ff Eric Dosogne et l'échevin des Travaux André Deleuze.

Actuellement plus de 150 tonnes de sel sont disponibles dans le dépôt de la Ville qui est situé chaussée des Forges. Le reste des 500 tonnes nécessaires en moyenne annuellement sont quant à elles stockées dans le dépôt de la Province de Liège à Amay. Huy est, en effet, une des villes qui adhère au marché provincial d’achat du sel de déneigement. Cette adhésion lui permet d’obtenir le sel à moindre coût et lui évite de devoir stocker une trop importante quantité de sel dans ses installations. Au fur et à mesure de l’utilisation du stock de la chaussée des Forges, des ouvriers se rendront dans l’entrepôt à Amay afin de se réapprovisionner.

Si dans la plupart des cas, les quatre hommes de garde et leurs deux camions suffisent au déneigement, le dispositif peut être renforcé en cas de situation critique (routes fortement glissante, chutes de neiges abondantes). Un tracteur avec une semeuse et une lame ainsi qu’un petit camion plateau peuvent venir compléter le dispositif. Une nouvelle semeuse va d'ailleurs très prochainement compléter le dispositif.

Du personnel du service voirie est aussi chargé de déneiger et d’épandre du sel devant les bâtiments publics.

Enfin, la Ville rappelle que chaque habitant est responsable du déneigement de son trottoir.