Les élèves avaient toujours cours dans ce bâtiment bâti en 1962, qui tombait en ruine plus de 50 ans après sa construction. "Les châssis tombaient en lambeaux", nous explique la directrice de l’établissement, Madame Roose. "Il n’y avait aucune isolation dans le bâtiment. En définitive, chauffait pour rien. En été, il faisait très chaud et en hivers très froid. De plus, les fenêtres tombaient hors des châssis et le bâtiment était plein d’amiante. Les élèves auraient dû investir les nouveaux locaux début septembre, mais finalement ça sera pour fin octobre. Sur une surface de 600 m2, il y aura deux ateliers pour les cours d’électromécanique et d’électronique ainsi qu’une classe."

L’école attend encore de nombreuses rénovations puisque actuellement, des élèves ont toujours cours dans un bâtiment délabré comme l’était initialement celui rénové.