Lorsque la crise ne contraint pas la grande majorité de la population au confinement, on compte chaque jour quelque 5 000 travailleurs qui franchissent la frontière, à l’est du pays. Entre les cantons de l’Est et l’Allemagne, en effet, les liens sont nombreux et les travailleurs qui franchissent la frontière le sont donc tout autant.

Mais depuis quelques semaines déjà, ce "bassin de vie" n’est plus si tranquille. En cause : l’absence d’une position claire et (surtout) unique pour la Belgique et l’Allemagne. Comme nous le confirme Luc Frank, bourgmestre de La Calamine…

"Le problème aujourd’hui, c’est que du côté allemand, les contrôles ne sont pas organisés de la même manière que chez nous", explique Luc Frank, "en effet, en Allemagne, les règles de confinement ne sont pas aussi strictes que chez nous. Par exemple, les sorties ne sont pas limitées aux nécessités, les garages sont ouverts, les magasins de bricolage aussi."

Barrages

Résultat… les Allemands circulent plus librement. Et le virus potentiellement aussi donc, ce qui effraye les communes limitrophes. "Il est aujourd’hui fréquent de voir des personnes venir à la frontière et rebrousser chemin en voyant nos barrages." Mais globalement, cette incohérence entre les politiques crée un problème, "un danger même pour nos concitoyens". Ceux tentés de circuler plus librement en Allemagne.

Autre problème, la police de la zone, côté belge, a parfois l’impression de travailler seule, avec des effectifs réduits. D’autant qu’il faut continuer à permettre aux Belges travaillant en Allemagne de s’y rendre. Des barrages sont donc installés et des laissez-passer sont utilisés, "il y en a de trois sortes, pour le personnel médical et les transfrontaliers notamment", poursuit Luc Frank. Des patrouilles volantes sont aussi déployées pour surveiller les routes qui ne sont pas "barrées". "Heureusement, il y a une sorte de gentleman agreement entre les polices fédérales belge et allemande qui organisent aussi des contrôles."

Aujourd’hui le souhait de Luc Frank est clair : instaurer un système de vignette comme entre la Belgique et les Pays-Bas.