Dans le quartier Prés-Javais à Verviers, les habitants continuent de déblayer et de nettoyer les dégâts causés par les flots des 14 et 15 juillet. La solidarité continue entre voisins ou venue de plus loin. L’approvisionnement alimentaire, médical ou psychologique se poursuit également au porte-à-porte tandis que les ouvriers communaux, et différents corps de métier (électricité, gaz, télécommunication) s’activent pour redonner le plus vite possible un minimum de confort vital aux sinistrés.

Dans ce décor sinistre, des bénévoles tentent de redonner des couleurs aux enfants du quartier. Au sein des locaux de l’école de devoirs La Page, une quinzaine d’enfants sont animés par des éducatrices, institutrices, assistantes sociales… toutes bénévoles et venues d’un peu partout de la province. Au programme du jour : jeux de société, coloriage, peinture, plasticine, grimage, et chant…

Distraire les enfants

Au vu de l’ampleur du désastre dans ce quartier défavorisé, "avec le Relais social de Verviers et Psy-Infi Vesdre, nous avons créé au pied levé un accueil pour les enfants sinistrés car nous nous sommes rendu compte qu’ils traînaient dans la rue, dans les gravats", nous explique une éducatrice à l’école communale de l’Est à Verviers qui a pris sur ses vacances pour coordonner l’initiative. "Les parents sont occupés à nettoyer, déblayer… Et les maisons sont froides et humides…"

Un appel aux bénévoles a ainsi été donné pour venir encadrer la dizaine d’enfants et grandir le panel d’activités. "Beaucoup de personnes se sont déjà proposées pour les divertir comme un glacier, une conteuse, Cliniclown…"

Au-delà du divertissement, l’idée est aussi d’accompagner ces enfants qui ont connu le chaos. "Quand on voit qu’il y a un souci psychologique, deux bénévoles de Psy-Infi Vesdre vont à la rencontre des parents pour leur en parler, écouter ce qu’ils ont vécu et voir comment on peut les apaiser, ou les diriger vers les services compétents", poursuit-elle. Nous quittons les enfants sous leurs chants, sourires aux lèvres, colorés par leur grimage…A.Q.