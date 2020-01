Aller au-delà du spectacle en amenant les plus jeunes à réfléchir autour de thématiques de société, c’est l’objectif poursuivi à travers la nouvelle programmation "Rendez-vous en terre de…" que proposent le Forum de Liège et l’ASBL Virgulto.

"La volonté est de dépasser la simple présentation d’un spectacle en mettant le focus sur de grandes valeurs sociétales, démocratiques, de tolérance… qui sont au cœur de l’actualité", précise Simon Bouazza, directeur général du Forum de Liège. "Il s’agit de créer une rencontre entre des auteurs, des artistes et des spectateurs autour de spectacles engagés".

Pour cette première édition, intitulée "Rendez-vous en terre de citoyenneté", l’accent a été mis sur la lutte contre les préjugés antisémites et la radicalisation des jeunes. Deux thématiques plutôt sensibles qui seront abordées à travers deux spectacles qui seront présentés au Forum de Liège.

Soit Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran, de et avec Eric-Emmanuel Schmitt, le samedi 1er février à 20 h, et Lettres à Nour de Rachid Benzine, avec Robin Renucci et Nacima Bekhtaoui, le dimanche 2 février à 20 h. Le premier spectacle traite de la lutte contre les préjugés antisémites tandis que le second fait davantage écho à la lutte contre la radicalisation des jeunes.

Susciter le débat

"Cela s’adresse à des jeunes dès la 5e année primaire. Nous avons ainsi invité des écoles, des clubs de bibliothèques sachant qu’Eric-Emmanuel Schmitt est l’un des auteurs francophones, encore vivant, les plus lus dans le monde, mais aussi des institutions de protection de la jeunesse, des maisons de jeunes", précise Simon Bouazza.

"S’agissant de spectacles autour desquels on peut créer un débat, un dossier pédagogique est à la disposition des enseignants pour le spectacle Lettres à Nour afin qu’ils puissent développer la thématique en amont. Et après les spectacles, une discussion sur les thèmes abordés pourra se poursuivre avec les auteurs".

Si cette programmation se veut avant tout pédagogique, toute personne qui serait intéressée par ces spectacles peut, si elle le souhaite, y assister. Les places sont en vente via le site Internet du Forum de Liège ou à sa billetterie.

Par contre, grâce à un soutien de la Province de Liège, les classes et autres groupes de jeunes ont l’occasion d’y assister gratuitement. Pour cela, il suffit de formuler une demande auprès d’Annick Volon via son adresse e-mail : annick.volon@leforum.be.