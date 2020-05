Dès ce lundi, les commerces pourront à nouveau accueillir des clients dans des conditions sanitaires strictes.

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, et le collège communal ont pris contact avec les gestionnaires de centres commerciaux et les associations commerçantes. Sur base des recommandations du groupe de travail Ville - Police, plusieurs mesures seront d’application dès ce lundi : marquage au sol sur l’axe Vinâve d’Île - Dominicains, présence de la police locale dans les rues commerçantes et aux abords des galeries commerçantes avec une attention portée sur les files d’attente à l’extérieur des commerces, analyse permanente de la situation des rues commerçantes via le réseau caméras ainsi que par la centralisation des constats et des plaintes des clients et commerçants…

Le collège communal et les services de police précisent qu’ils seront attentifs à la manière dont les choses se déroulent et pourront être amenés à prendre les mesures complémentaires. Enfin, le collège insiste que le fait que "la seule régulation par les autorités communales ne pourra pas permettre le respect des mesures de distanciation par les clients. L’autodiscipline des clients mais surtout celle des commerçants seront les clés principales du succès de la réouverture".

Les commerçants ont préparé la réouverture

De son côté, tout au long de ce week-end, Delphine, employée du Comptoir du Linge, commerce de linge de maison situé dans le passage Lemonnier, dans le centre-ville liégeois, a minutieusement préparé la réouverture du magasin où elle travaille.

"J’ai fait le réassortiment ce vendredi, et ce dimanche, nous allons nettoyer, réaliser le marquage au sol, préparer les différentes consignes, installer une vitre en plexiglas sur le comptoir…", témoigne l’intéressée.

Elle ajoute : "c’est un soulagement de pouvoir rouvrir le magasin, mais, dans le même temps, j’ai quand même des craintes, quand on voit le rush qu’il y a eu dans certains commerces qui ont rouvert… J’espère que les clients respecteront les mesures de sécurité".