Le conseil communal de Liège a adopté un règlement visant à sanctionner des faits portant atteinte au bien-être animal.

Selon la majorité, il s'agit d'apporter une réponse proportionnée, rapide, en lien avec la réalité de terrain et ainsi lutter contre le sentiment d'impunité. Si le code wallon du bien-être animal prévoit des dispositions en matière d'infractions, la ville de Liège a souhaité s'en saisir à travers un règlement communal reposant sur l'application de sanctions administratives. Ledit règlement a été adopté lundi soir par le conseil communal.

"Un certain nombre d'infractions ne sont pas suivies d'une sanction en raison de l'encombrement de la justice, d'un manque de capacité de réaction. Ce qui donne lieu à un sentiment d'impunité" explique-t-on dans la majorité. A travers ce règlement, nous entendons apporter une réponse proportionnée, rapide, en lien avec la réalité de terrain à ces infractions, tout en respectant les droits de la défense. Le message que l'on envoie, c'est que rien ne restera impuni mais le souhait est d'apporter une réponse appropriée. En effet, s'il y a des cas graves de maltraitance, il y a aussi des situations qui s'apparentent plus à de la négligence, au fait que les gens sont dépassés... Dans ce cas, on essaie d'accompagner."

Cette réglementation porte sur une vingtaine d'infractions en matière de bien-être animal, comme laisser son animal dans la voiture au soleil, recueillir tous les chats errants de son quartier; un animal non identifié ou enregistré... Jusqu'ici, le rôle de la Ville se limitait à saisir des animaux et ainsi les éloigner du propriétaire en les plaçant dans un refuge afin de leur donner une chance de retrouver un nouveau foyer.

Les amendes prévues peuvent aller de 50 à 10.000 euros.

"L'objectif est avant tout de conscientiser davantage les propriétaires négligents. Ce règlement se veut préventif, grâce à la communication des sanctions auxquelles les propriétaires s'exposent en cas de manquement au bien-être animal, mais aussi dissuasif pour éviter les récidives".