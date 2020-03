Pour offrir au personnel soignant inquiet face au manque de masques de protection…

Alors que l’inquiétude grandit parmi les médecins et le personnel soignant face au manque ou à l’absence de masques de protection, on a vu émerger diverses créations sur les réseaux sociaux. Si certaines matières utilisées ont largement fait débat, l’initiative avait le mérite d’exister puisqu’il s’agissait d’équiper les personnes exposées au risque de contamination… Et parmi ces initiatives, une en particulier a retenu notre attention, d’autant qu’il n’est pas question de vendre ces masques contrairement à d’autres ayant sauté sur l’occasion pour se faire de l’argent…

Ce beau geste est celui d’Audrina, une Sérésienne qui, malgré le fait qu’elle se bat contre un cancer du sein, n’a pas hésité à donner de son temps et de son énergie pour créer des masques à base de tissu polyester. Cette matière a en effet de l’importance sachant qu’elle "n’absorbe pas l’humidité et retient la transpiration" .

Tout a commencé lorsqu’elle s’est créé son propre masque pour se protéger lors de ses visites à l’hôpital. " J’ai été interpellée par l’infirmière qui vient à domicile et qui m’avait fait part de son inquiétude vis-à-vis du manque de masques. Je lui ai alors proposé de lui en faire deux. Ainsi, elle peut laver celui qu’elle vient de porter et elle en a un de rechange pendant que l’autre sèche. "

Audrina en a ensuite réalisé pour l’aide à domicile qui vient chez elle grâce au tissu qu’elle lui avait apporté.

" Je viens encore d’en réaliser huit. Bien sûr, je ne vais sans doute pas aussi vite qu’une autre personne mais je me dis qu’ils peuvent déjà être utiles pour quatre personnes. Je prendrai un modèle avec moi lors de mon prochain passage à l’hôpital afin de le montrer aux infirmières. Si cela leur convient, je pourrai également leur faire des masques " , souligne Audrina, ravie de pouvoir venir en aide, avec ses moyens, à ces personnes qui sont en première ligne face au coronavirus.

" Je ne peux qu’encourager les personnes ayant un peu de notions de couture à faire de même car en donnant un peu de leur temps, ça peut aider ceux et celles qui s’activent sur le terrain. Il est important de prendre soin du personnel soignant afin que nous puissions toujours compter sur ces personnes pour nous soigner. Le personnel aux caisses, aussi, pourrait en profiter et je pense même en donner un au facteur car, lui aussi, il est amené à entrer en contact avec des gens ."

Bravo pour ce bel investissement !