Le jeune homme en séjour illégal a soufflé ses 18 bougies en mars dernier.

Lundi, un jeune homme a été privé de liberté après avoir commis 4 vols avec violence dans le centre de Liège. Le suspect à peine âgé de 18 ans a été privé de liberté et déféré mardi au parquet de Liège.

Dans la matinée, l’individu a commis deux premiers vols rue Basse-Wez dans le quartier d’Amercoeur et quai de l’Ourthe en Outremeuse. L’après-midi, l’homme a à nouveau sévi et a commis deux nouveaux vols boulevard de la Constitution et rue Puits-en-Sock en Outremeuse.

Les vols commis par le suspect sont des vols à l’arraché. Il s’en est ainsi pris à 4 personnes pour arracher entre autres, un sac et un téléphone portable.

Il a finalement été intercepté par une patrouille de police en fin de journée.

Lors de son audition, le suspect a reconnu les faits de l’après-midi, mais nie ceux de la matinée. Or, d’après le parquet de Liège, la description vestimentaire du suspect correspond à ce jeune homme.

L’individu n’était pas connu des services de police. Il a été privé de liberté et déféré mardi au parquet de Liège.