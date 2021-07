Comme beaucoup de personnes, Noel, qui vit dans le Brabant flamand, a été choqué par les inondations qui, au cours de la dernière quinzaine, ont lourdement touché certaines régions en province de Liège mais aussi plus largement en Wallonie. Enormément de familles ont vu leurs maisons être saccagées et certains y ont même perdu la vie! Face à ce drame, Noel ne pouvait rester les bras croisés...

"J'ai voulu offrir de l'aide immédiatement en faisant du bénévolat auprès de la Croix-Rouge jusqu'à ce que je sois soudainement testé positif à la Covid-19... Je ne pouvais pas me retrousser les manches et je devais rester à la maison. J'ai alors réfléchi à une autre manière de m'engager pour la cause", précise Noel Beckers, qui se dit d'autant plus touché qu'il est originaire de Malines-sur-Meuse (Maasmechelen) et qu'il garde des souvenirs impérissables des balades qu'il faisait le long de la Meuse avec son grand-père...

Il a donc décidé de mettre à profit sa passion pour le cyclisme afin de venir en aide aux sinistrés. Comment? En pédalant pour récolter de l'argent! C'est ainsi qu'il a enfourché son vélo ce samedi matin avec comme objectif de suivre la trajectoire de la Meuse, depuis l'embouchure à Hoek van Holland (Pays-Bas) jusqu'à la source près de Langres en France. Soit environ 950 km à parcourir!

"Ce samedi, je vais rouler de Hoek van Holland jusqu'à Ravenstein. Dimanche jusqu'à Maasmechelen. Lundi, je passerai par Liège et Huy, vers Namur. Le mardi, je démarrerai de Namur pour passer à Dinant et continuer vers la France. J'estime arriver vers la source de la Meuse le samedi suivant", poursuit Noel. "Comme le souligne la Croix-Rouge, le meilleur moyen de soutenir nos compatriotes qui souffrent des récentes inondations, c'est d'obtenir un soutien financier. Mon objectif est donc de récolter 10 € pour chaque kilomètre que je parcours. Ce qui revient à 9 500 €, qui seront intégralement versés à la Croix-Rouge".

Son message est manifestement déjà bien passé puisque, au moment de publier cet article, il bénéficiait déjà de 81 dons alors qu'il venait à peine de démarrer... Des dons pour un montant de 4 195 €! A ce rythme-là, il pourrait bien dépasser l'objectif qu'il s'est fixé...

Si vous souhaitez le soutenir dans sa démarche en faveur des sinistrés, il suffit de se rendre sur son site Internet (https://naardebronvandemaas.be) où vous pourrez accéder à un lien vers la plate-forme de don. Il est également possible de suivre son périple sur Instagram.

Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne route à Noel!