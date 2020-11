En raison du démontage du coffrage suspendu, le pont de Tilff est fermé depuis ce lundi matin et jusqu’à mardi 18 h. Il le sera également du jeudi 12 novembre, dès 7 h, au vendredi 13 novembre 18 h. À noter que cette interdiction d’accès est valable pour les véhicules, et non pour les piétons.

" Une déviation habituelle est mise en place vers l’autoroute en rive droite et vers la rue d’Angleur en rive gauche ", a précisé la bourgmestre d’Esneux, Laura Iker.

Cette fermeture s’inscrit, bien sûr, dans le cadre du chantier d’aménagement du nouveau pont. L’accès au pont provisoire, en place depuis 2005, sera donc à nouveau limité durant cette semaine.

Une étape qui s’avère nécessaire afin de " décoffrer le nouveau pont qui passe au-dessus de la voirie permettant d’entrer sur le pont ", a-t-on indiqué au SPW (Service Public de Wallonie), en charge du chantier.

Lancé en juin 2018, ce chantier était initialement prévu pour une durée de deux ans et demi mais il a connu certains contretemps, notamment au niveau de l’entreprise qui devait fournir les éléments métalliques du nouvel ouvrage. Le nouveau pont-passerelle devrait finalement être ouvert à la circulation d’ici l’été prochain.

L’investissement s’élève aux alentours de 15 millions d’euros.