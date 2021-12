Un accident de la circulation s’est produit ce lundi matin au bois des Gattes, sur la nationale entre Tiège et Polleur.

Ce lundi matin, les pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau étaient en intervention au bois de Bansions, dit aussi bois des Gattes, sur la nationale 640, entre Tiège et Polleur, sur le territoire de la commune de Jalhay.

Une voiture est sortie de la route et a échoué en contrebas de la chaussée. Les pompiers de la zone étaient sur place "pour une désincarcération d’une personne dans un véhicule seul en cause. Nous ignorons l’état de santé de la victime", a précisé la zone VHP. La victime a finalement été emmenée à la Citadelle, à Liège, et souffre de plusieurs traumatismes.

Le temps de l’intervention des secours, la nationale a été fermée à la circulation. Sur le coup de 11 heures, un sens de circulation était rendu aux automobilistes.