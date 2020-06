Le conducteur de la voiture impliquée dans l'accident survenu à Comblain-la-Tour (province de Liège) dans la nuit de lundi à mardi a été placé sous surveillance électronique, a indiqué le parquet de Liège jeudi. Le jeune homme, mineur d'âge, était au volant de la voiture cette nuit-là. Aux alentours de 03h30, il a perdu le contrôle du véhicule et percuté la façade d'une habitation, quai de l'Ourthe. Six personnes se trouvaient dans le véhicule au moment du choc. Deux jeunes Hamoiriens, de 17 et 20 ans, sont décédés lors de cet accident de la route. Les quatre autres occupants ont également été blessés. Deux d'entre eux ont été sévèrement touchés.

Le mineur a été intercepté par la police. Auditionné par un juge d'instruction mercredi, il a été placé sous surveillance électronique. "Il comparaîtra dans les cinq jours devant la chambre du conseil qui examinera s'il convient ou non de maintenir cette surveillance pendant un mois", précise la porte-parole du parquet de Liège, Catherine Collignon.

D'après les premiers éléments, la cause de l'accident pourrait être la vitesse excessive du véhicule. Le conducteur n'avait pas consommé d'alcool, mais des résultats toxicologiques sont encore attendus pour déterminer si le jeune homme était sous l'influence de stupéfiants.