Les services de secours sont intervenus ce lundi après-midi sur un grave accident qui venait de se produire sur l’autoroute E 25 Liège-Maastricht, à hauteur de Cheratte.

C’est vers 16 h 30 en effet que l’accident s’est produit. Le conducteur d'une moto et trois automobilistes étaient impliqués. Malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur de la moto, un homme né en 1979, est décédé. On ignorait ce lundi la cause exacte de l’accident. Le parquet de Liège a été prévenu et un expert automobile a été envoyé sur place. L’accident a provoqué d'importants embarras de circulation.