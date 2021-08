Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre d’accidents sur les routes de la province de Liège a fortement augmenté au cours des 6 premiers mois de 2021 par rapport à 2020 : de 1174 à 1497 accidents. "Si cette hausse est à prendre avec précaution vu les restrictions de déplacement imposées début 2020, elle est toute de même la plus importante de Wallonie", constate-t-on au sein de Vias. En outre, on constate que la catégorie des cyclomoteurs est celle qui enregistre la hausse la plus nette : + 56 %.

En raison des situations différentes en matière de déplacement entre 2020 et 2021, on retiendra donc moins la hausse des accidents - c’est d’ailleurs le taux le plus bas des 10 dernières années à l’exception de 2020 - que le fait que, en province de Liège, la hausse est plus nette qu’ailleurs. Elle est ici de + 28 % contre + 16 % pour l’ensemble de la Région wallonne.

Le nombre de tués en diminution

La hausse la plus importante concerne donc les accidents impliquant un conducteur de cyclomoteur. "Alors que le nombre d’accidents était en nette baisse ces 10 dernières années, il a augmenté de 41 % au cours des 6 premiers mois de l’année".

Le nombre d’accidents avec un poids lourd est quant à lui en baisse : -10 %, tout comme le nombre de tués dans les accidents, qui passe de 23 à 20. À l’exception de 2017, il s’agit du niveau le plus bas jamais atteint.