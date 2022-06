La cour d’assises de Liège a constitué mercredi après-midi un jury composé de 4 femmes et 8 hommes en vue de juger Fabrice Casse, un Verviétois âgé de 28 ans accusé d’avoir commis les assassinats de Françoise Donckers et de la fille de celle-ci, Mya Huberty. Les débats au fond débuteront lundi à 9 heures par la lecture de l’acte d’accusation.

Les faits reprochés à l’accusé s’étaient déroulés le 26 août 2020 à Spa. Françoise Donckers, âgée de 40 ans, avait été tuée de plusieurs coups de couteau. Sa fille de 12 ans, Mya Huberty, avait également été tuée de plusieurs coups de couteau.

Des dizaines de lésions

Les corps des deux victimes avaient été retrouvés le 29 août 2020 dans leur appartement de Spa. Françoise Donckers et sa fille avaient été frappées de nombreux coups de couteau. Le corps de Françoise Donckers présentait un total de 43 lésions réalisées au couteau, dont 33 au niveau du cou et 7 au niveau de la poitrine. Le corps de sa fille présentait un total de 59 lésions, dont 34 dans le cou et 6 au niveau de la poitrine.

L’enquête s’était rapidement orientée vers Fabrice Casse, le dernier compagnon de Françoise Donckers. Fabrice Casse et Françoise Donckers s’étaient rencontrés en février 2020 mais ne vivaient pas ensemble. Leur relation était apparue compliquée et émaillée de nombreuses disputes.

Fabrice Casse manifestait une jalousie maladive à l’égard de Françoise Donckers. Il connaissait des accès de colère et se montrait violent en paroles.

L’accusé avait d’abord nié son implication dans les faits. Il présentait des blessures à la main qu’il justifiait par une chute dans des escaliers. Mais ces blessures étaient apparues incompatibles avec ses déclarations. Le Spadois avait aussi été confondu par les analyses téléphoniques, par les analyses ADN, par les analyses de ses empreintes digitales et par d’autres analyses, notamment des traces de semelles de ses chaussures.

Après avoir affirmé qu’il n’avait pas tué les deux victimes, il était passé aux aveux deux mois après les faits, exposant avoir tué les deux victimes à la suite d’une dispute et d’une séparation.

Fabrice Casse est accusé des assassinats de Françoise Donckers et de Mya Huberty. Il devra aussi répondre de faits de vols et de fraude informatique. Le procès devrait durer 5 jours.