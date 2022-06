Herstal La halle désaffectée est appelée à accueillir des espaces modulaires pour PME.

La Spi, l’agence de développement pour la province de Liège, ainsi que la Ville de Herstal et sa régie Urbeo poursuivent la réhabilitation de la première phase du site des Acec, friche industrielle de 27 ha en cœur de ville. Le site est appelé à devenir un quartier mixte (logement, services, agriculture urbaine, PME…), sur base du principe de l’économie circulaire.

La Spi a présenté ce vendredi l’ancienne halle Inductotherm appelée à devenir un parc d’activités économiques intérieur. En phase d’assainissement, celle-ci s’apprête à accueillir d’ici 2024 des PME à caractère urbain. "Après rénovation de la halle, la toiture et la verrerie notamment, on va y installer des modules de 20 à 25 m2 pouvant répondre à des besoins différents (ateliers, bureaux) sur trois niveaux, explique Eric Vidal, coordinateur de projet. Il y a en tout 7 000 m2 de surface exploitable pour une offre variée, évolutive et flexible". S’inspirant de ce qui se fait à Nantes, "ce projet permet de recycler et de valoriser un élément majeur du patrimoine industriel local".