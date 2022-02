Vous aussi vous craignez de voir arriver vos prochaines factures d'électricité et de gaz? A l'instar d'autres communes, afin de contrer la hausse des prix de l’énergie, l'administration communale de Sprimont s’est associée à la société Wikipower, spécialisée dans les achats groupés de gaz de ville et d'électricité. Une première initiative du genre afin d'aider les citoyens à faire face à cette flambée des prix de l'électricité et du gaz.

Ainsi, les citoyens de Sprimont sont invités à prendre part à un achat groupé d’électricité verte et de gaz. "Grâce à la force du groupe et au principe de solidarité, les achats groupés d’énergie permettent de limiter l’impact de cette hausse de prix. Ils constituent donc une solution simple et efficace pour trouver un contrat d’énergie sûr et bon marché", précise-t-on à la commune de Sprimont. "Plus il y aura d’inscrits, plus grandes seront les chances d’obtenir de belles réductions auprès des différents fournisseurs participants. Cette action citoyenne permet non seulement de limiter l’impact de la hausse des prix sur le budget du ménage mais également de réduire son empreinte carbone puisque les participants bénéficieront d’une électricité garantie verte et belge".

Fin 2021, près de 59 000 ménages s'étaient inscrits à un achat groupé de Wikipower. Un record d’inscriptions enregistré par la société liégeoise!

Concrètement, l’achat groupé d’électricité verte et de gaz se déroulera en 4 phases:

- Inscription à l’achat groupé: gratuite et sans engagement, via le site Internet www.ensemble-sprimont.be ainsi que le formulaire papier envoyé par la poste ou par téléphone sur demande au 04/378 34 74.

- Mise en concurrence des fournisseurs (29 mars) : Wikipower lance un appel d'offres auprès des fournisseurs. Celui qui remet les tarifs les plus bas remporte la mise en concurrence. Les experts en énergie de Wikipower s'assurent, en outre, que les offres remises respectent une charte de qualité très précise (voir site Internet).

- Communication et envoi de l’offre personnalisée (à partir du 4 avril) : les ménages et entreprises inscrits recevront leur offre personnalisée à partir du début du mois d’avril.

- Acceptation de l’offre et souscription au contrat (4 avril - 1er mai) : après avoir reçu son offre, chaque participant sera libre de l’accepter. Cette étape ne prend que quelques minutes et aucune démarche administrative n’est nécessaire de la part des participants. Les experts en énergie de Wikipower s’occupent de tout pour eux.

A noter que tout citoyen wallon peut prendre part à cette procédure d'achat groupé.

"Si les ménages ont déjà participé à une action d’achat groupé par le passé, leurs réductions pour l’électricité et le gaz arriveront à échéance au terme de leur contrat. Ils peuvent cependant se réinscrire à cette nouvelle édition afin de continuer à bénéficier de tarifs compétitifs".

Clôture des inscriptions le 27 mars.