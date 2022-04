Ce vendredi, dans le cadre de l'action syndicale nationale autour des thèmes du pouvoir d'achat et de la flambée des prix de l'énergie, un rassemblement en front commun est prévu au port pétrolier de Sclessin.

Ensemble, CSC et FGTB dénonceront les propositions du gouvernement fédéral "aussi tardives que timides". Des propositions qui, "si elles ne sont pas dénuées de sens, restent cruellement insuffisantes", selon le front commun, qui exige dès lors du gouvernement De Croo qu'il aille beaucoup plus loin dans les mesures visant à soutenir les travailleurs et les allocataires sociaux.

Ainsi, la CSC et la FGTB réclament:

- la liberté de négocier des augmentations salariales, en modifiant la loi de 96

- la fixation du salaire minimum à 14 € de l’heure

- le retour des carburants dans l’index des salaires et des allocations sociales

- la mise sur pied d’un comité de contrôle des prix de l’énergie

- la réappropriation de moyens énergétiques autonomes

- la réduction définitive à 6% de la TVA sur le gaz naturel et l’électricité

- l'application du tarif social élargi à durée indéterminée

Le rendez-vous est donc fixé ce vendredi, à 10 h 30, au port pétrolier de Sclessin (rue Ernest Solvay, 339). De là se formera un cortège qui se dirigera vers la gare des Guillemins. Là-bas, vers 11 h 30, plusieurs prises de parole sont prévues.