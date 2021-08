L'action est dotée d'une enveloppe globale de 75 000 euros.



Et de poursuivre l’objectif de programmer "un maximum d’activités le ou vers le lundi 27 septembre, en adéquation avec l'agenda des clubs, date qui



La Ville de Liège a initié un Plan de Relance au sein duquel elle a confié à Liège Sport le soin de favoriser le retour des Liégeois vers une pratique régulière du sport. Après mûre réflexion, le conseil d’administration de Liège Sport a jugé qu’il convenait de laisser à chaque club sportif l’initiative du type d’action qui serait la plus profitable à sa promotion et à son développement, dans le but d’intéresser la population à ses activités., explique Michel Faway, président de Liège Sport.L’opération consistera, par exemple, à organiser une journée « portes ouvertes », une session d’initiations gratuites, une campagne de promotion, une exhibition sportive...L'action s'étend également aux Maisons de Jeunes et aux Comités de Quartiers qui sont également invités à inciter leurs membres à bouger ànouveau. Ce soutien se traduira, entre autres, par une intervention financière de maximum 1 000 euros par club qui sera destinée à couvrir les frais d’organisation de ces activités.