Le mouvement de protestation s’amplifie à la Douane : des actions de zèle seront menées ce lundi 19 avril à Bierset, après des premières actions à Zaventem (7 avril) et Zeebruges (14 avril).

"Malgré de nombreuses interpellations et des premières actions à Zaventem et Zeebruges, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem ne semble pas comprendre l’ampleur du malaise au sein de la douane. Dès lors, le mouvement de protestation des douaniers va s’amplifier. Les douaniers mèneront de nouvelles actions de zèle ce lundi 19 avril à Liège Airport", relate le front commun syndical du SPF Finances, qui précise également que le centre de vaccination de Bierset ne sera pas impacté, ainsi que les cargaisons liées au COVID-19.

Du côté syndical, on souligne que "depuis des mois, le quotidien des douaniers se résume à toujours plus de missions, un manque criant de personnel, des résultats significatifs et aucun respect en retour. Malgré les risques encourus, les douaniers ont répondu présents à chaque crise. Pourtant, ils se sentent méprisés. Leurs conditions de travail se dégradent. Et depuis la formation du gouvernement, rien ne bouge, et ce malgré de multiples interpellations des ministres concernés et des responsables de la Douane".

Les douaniers réclament "des recrutements supplémentaires, la fin de la restructuration à la Douane, une priorité pour le personnel de première ligne dans la vaccination contre le Covid-19, des indemnités respectueuses du travail réalisé, la régularisation et la prise en compte de la pénibilité du métier de douanier en matière de pension, la fin de toutes les petites tracasseries opérationnelles, une planification du travail respectueuse des agents et des installations en suffisance et correctes pour la Douane à Bierset", précise le front syndical commun.