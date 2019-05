Les accusés ont chacun porté des coups et participé aux tortures humiliantes

L’avocate générale a débuté la lecture de l’acte d’accusation. Un acte d’accusation qui comporte 37 pages qui décrivent dans le menu les sévices infligés à Valentin lors de cette nuit d’horreur. Une description particulièrement difficile à soutenir tant les faits sont affreux et inhumains. La description des tortures état si insupportable que la famille de Valentin est sortie de la salle après une demi heure de lecture.

Après la découverte du corps, plusieurs jeunes se sont rendus à la police avec leurs parents en expliquant que Killian Wilmet leur a raconté les faits et leur a montré des images vidéo. Ils ont été choqués et n’ont compris la gravité des faits que lorsqu’ils ont appris que le corps de Valentin avait été retrouvé dans le Meuse.

Le 15 avril 2017, le lendemain de la découverte du corps, un jeune homme a déclaré que Valentin avait été tué par la bande de Killian Wilmet. Ce dernier lui aurait expliqué qu’Alexandre Hart aurait "pété une case", car Valentin l’aurait dénoncé à la police à la suite d’une première agression dont il était l’auteur.

Alexandre Hart aurait déclaré : "Je vais vous emmener dans mon monde." Un témoin a déclaré que Killian Wilmet avait évoqué les faits en riant alors qu’il se trouvait avec un autre copain. Il a expliqué qu’ils ont agressé un garçon dans un appartement, lui ont coupé le gland avec une tenaille, l’ont obligé à s’introduire une bouteille de bière dans l’anus puis de faire un à-fond. Il a déclaré qu’ils l’avaient tous frappé, coupé et obligé à se masturber. Ensuite ils l’ont sorti menotté, l’ont laissé partir volontairement pour mieux le rattraper ensuite et le frapper à nouveau. Alors qu’il était menotté, ils sont allés au bord de la Meuse et l’y ont jeté.

Killian Wilmet leur a ensuite montré des images vidéo des faits. Les deux garçons se sont dit qu’il devait exagérer et que ce qu’il racontait n’était pas possible.

Dorian Daniels s’est également confié en expliquant qu’il avait vu le corps remonter et redescendre. Il aurait évoqué les faits souriant. Cette personne n’a pas non plus cru que cette agression était possible.

La soeur de Dorian Daniels a expliqué à un homme que son ex-petit ami, Alexandre Hart, se ventait d’avoir jeté Valentin dans la Meuse. Son frère Dorian aurait frappé Valentin car il aurait voulu la violer, ce qu’elle ne croit pas du tout.

Cet homme a informé les parents de Valentin. Ceux-ci ont tenté de contacter les suspects. Alexandre Hart leur a répondu que Valentin avait disparu avec une jeune femme. Il a ensuite envoyé des messages sur le GSM de Valentin pour essayer de brouiller les pistes et prétendant qu’ils s’inquiétaient pour lui…

C’est la soeur de Killian Wilmet qui a apporté la tablette avec laquelle son frère a filmé les tortures. Sur cette vidéo, on entend Valentin pleurer, supplier qu’on ne le tue pas. Il a notamment dit « J’étais là pour passer une soirée entre amis. Je ne veux pas mourir. Je veux rentrer chez ma mère. » Valentin a tenté de monnayer sa survie en leur proposant de donner son vélo et sa playstation. Ses supplications n’ont rien changé.

Les scènes de violence et de tortures se sont multipliées et sont si nombreuses et insoutenables qu’il est pratiquement impossible de les décrire dans leur entièreté.

En tous les cas, tous les auteurs semblaient y trouver du plaisir et de l’excitation. Il y avait des traces de sang jusque sur les murs qui ont été repeints à la suite des faits. Valentin a été tabassé notamment avec des objets, menacé d’un couteau, brulé à divers endroits du corps et du visage, mais aussi coupé. Ils l’ont obligé à s’introduire un bic et une bouteille dans l’anus. Ils l’ont forcé à manger des capsules de bière, des frites trop salées, de boire de l’urine et manger une fricadelle tombée à terre puis trempée dans des cendres. Ils lui ont fait croire une première fois qu’ils allaient le jeter à l’eau alors qu’ils savaient qu’il avait peur de l’eau. Ils sont revenus au studio et ont recommencé à le frapper avant de retourner une deuxième fois sur place. C’est Alexandre et Belinda qui l’ont jeté à l’eau avec les mains attachées dans le dos. Les suspects ont tous expliqué que "personne n’avait été obligé de commettre les faits." Après les faits, ils semblaient "contents."

Les experts psychologues et psychiatres ont examiné les accusés.

Alexandre Hart présentait des prédispositions à la violence dès sa plus jeune enfance. Il s’imaginait être dans un jeu vidéo et devenait très agressif avec les enseignants. En avril 2011, il a blessé son frère au visage avec une tronçonneuse et s’en est vanté à l’école, ce qui a choqué ses camarades de classe. Il est présenté comme un psychopathe. Il a des traits pervers, sadique et sans empathie.

Belinda Donnay a été changée négativement par sa relation avec Alexandre Hart. Elle serait devenue oisive et aurait consommé de l’alcool et des stupéfiants. Une psychologue estime que les faits peuvent s’expliquer par une tentative de se réhabiliter aux yeux de son ex-petit-ami Alexandre Hart, et une manière de

Selon le psychiaitre, Dorian Daniels montre peu d’affects. Sa personnalité laisse présager une structure borderline. Il est possible selon l’expert qu’il ait éprouvé de la fascination pour l’agressivité et la violence d’Alexandre Hart, ce qu’il semble considérer comme des qualités masculines lui faisant défaut.

Loïck Masson ressentirait un sentiment général d’impuissance et d’incompétence, et manifeste beaucoup d’anxiété et de méfiance dans ses relations avec autrui. Il compense ce sentiment d’imperfection et de crainte d’un rejet par des fantasmes de virilité. Immature et naïf, il aurait besoin d’être reconnu et accepté. Selon le psychologue, il y a peu de remise en question chez lui, et le traumatisme qu’il rapporte semble être davantage l’expression de sa difficulté à intégrer son propre état d’humiliation face aux propos d’Alexandre et de Belinda à son égard.

Killian Wilmet montre un retard des apprentissages et un trouble des conduites important. Il se caractérise par la recherche de satisfaction immédiate du plaisir et un risque d’explosion de violence en réponse à une frustration. Il a une notion claire du bien et du mal mais son empathie est limitée et il présente une froideur émotionnelle. Malgré son jeune âge, le psychiatre évoque des traits de personnalité antisociale voire psychopathique.

Les experts ont décrit la dynamique de groupe qui s’est mise en place pour commettre les faits. Ils ont "déshumanisé Valentin."

Valentin présentait une déficience mentale. Il ne comprenait pas que les autres pouvaient abuser de lui. Valentin pensait avoir trouvé des amis dans ses bourreaux.

L’audition des accusés débutera cet après-midi.