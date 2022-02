Depuis un peu plus d’un an, les citoyens d’Ans sont soumis à l’utilisation des conteneurs à puce pour la collecte des déchets ménagers. Un système qui, comme dans d’autres communes, a eu du mal à se faire accepter auprès de certains citoyens… Bien que déjà existante auparavant, la problématique des dépôts clandestins, comme dans d’autres communes également, ne s’est pas améliorée… Les autorités ansoises ont donc décidé de renforcer le dispositif mis en place pour lutter contre de tels actes inciviques.

Ainsi, le conseil communal d’Ans vient de désigner trois nouveaux agents constatateurs d’infractions environnementales. Ceux-ci ont donc intégré l’équipe chargée, aux côtés de la police locale, de la lutte contre les incivilités sur le territoire ansois.

"Autant de chances supplémentaires de se faire choper pour ceux qui persistent à jeter leurs crasses partout, à les laisser au pied des bulles à verre ou dans les chemins de remembrement ou encore à utiliser les poubelles publiques pour leurs déchets ménagers", relève, d’un ton quelque peu sarcastique, Walther Herben, l’échevin en charge de la gestion territoriale.

Des "comportements impardonnables et risques inutiles, quand on connaît l’éventail des services proposés gratuitement par la Ville pour se débarrasser de ses déchets, quels qu’ils soient et en toute légalité", ajoute-t-il.