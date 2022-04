Ce projet est né du souhait de mettre en place un temps commun de réflexions et d’actions pour la ville et la culture avec comme objectif de remettre la culture au centre des préoccupations de la cité, en tant que vecteur de lien et d’identité.

D’ailleurs, l’étymologie du mot culture nous rappelle le lien organique qu’elle entretient avec le fait d’habiter un territoire (CULTURE - nf - LAT. Cultura : Habiter, Cultiver, Honorer).

Ainsi, habiter la ville, c’est aussi et surtout occuper et animer ses lieux de culture pour rassembler, décloisonner, questionner nos pratiques et activer la dynamique du collectif et du commun. Qu’avons-nous en commun ? Quelle(s) ville(s) voulons-nous habiter et construire ensemble ?

Il est plus que jamais essentiel de se rassembler et de (re)créer des espaces de rencontres, de débats, de réflexions et de partages pour imaginer ensemble l’avenir commun de l’humain et de l’urbain.

Le programme de cette première édition d’AGIR POUR LE VIVANT LIÈGE alternera, durant les trois jours, des moments de réflexions, de rencontres et de partages : spectacles, débats, tables rondes, nuit des communs, balades, concerts, repas.

JEUDI 28 AVRIL

20h00 - SPECTACLE - THÉÂTRE DE LIÈGE

Amore, Pippo Delbono

Infos et réservation : https://theatredeliege.be/evenement/amore-amour/

VENDREDI 29 AVRIL

RENCONTRES

Faire société, faire lieu, faire lien. Sommes-nous encore humains ?

LA BOVERIE

18h30 - 19 h : Introduction par Vinciane Despret, philosophe



19h00 - 21 h : Table ronde

Porter un autre regard sur l’hospitalité, la capacité de la ville à accueillir et protéger les citoyens et la place du vivant dans la ville.

Intervenants : Dominique Bourg, philosophe, Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l’environnement, Hassan Bousetta, sociologue, Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme.

Lexicographes : Fabien Vallos, philosophe et auteur, et Sébastien Pluot, commissaire d’exposition, interprètent les conversations, l’étymologie des mots et des concepts et les partagent en direct avec le public.

Réservation : info@laboverie.com

LA NUIT DES COMMUNS

Réinventer la ville et la démocratie locale.

THÉÂTRE DE LIÈGE

De 21h30 à minuit : Rendez-nous nos communs ! Venez partager vos rêves communs.

Une idée, un projet, une image, un désir, un souhait pour dessiner le visage d’une ville “en commun”.

Moments de partage collectifs et festifs. Comment penser et agir collectivement ?

Avec Vinciane Despret, Dominique Bourg, Christian Vanizette, fondateur de MakeSense.

SAMEDI 30 AVRIL

BALADES-CHANTIERS DANS LA VILLE

1h30 par balade + 30 minutes d’atelier / sur inscription

Départ et arrivée - GRAND CURTIUS

Départ à 15h00

Entre réalité et fiction prospective, votre désir de ville

Accompagné par un guide, le public sera amené à découvrir la ville d’un nouvel œil, en questionnant nos manières de percevoir et d’habiter. Connaissons-nous l’histoire des végétaux qui peuplent la ville et ceux qui pourraient la peupler ? Et si les bassins versants pouvaient nous raconter les inondations qui ont eu lieu dernièrement ? Comment nos aménagements ont-ils influencé l’évolution des non-vivants ? Peut-on développer un regard neuf sur notre ville à travers l’art urbain ?

Balade 1 - Ce que les plantes devraient dire de la ville

Raconter la ville à partir des plantes qui la peuplent et celles qui devraient être plantées pour un cadre de vie protecteur et la lutte contre le réchauffement climatique. Renverser les représentations habituelles et favoriser le renouveau de l’action politique en matière d’aménagement politique des espaces verts.

Avec Kim Maréchal, animateur reforestation.

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/314538251377

Balade 2 - Et si la Meuse pouvait écrire…

L’amorce d’une réflexion en balade sur le fleuve et ses bassins versants ce qui le relie aux habitants. En faire un acteur constructif de la lutte contre le réchauffement climatique.

Avec Pierre Ozer, professeur à l’ULIEGE et Caroline Lamarche, autrice.

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/314545563247

Balade 3 - Quand l’urbain perd de l’humain

Balade d’identification de nouvelles continuités urbaines : quand le vide généré (espaces publics) est source d’intensification et de liens.

Avec Bernard Deffet, architecte, chef de travaux à la faculté d’architecture de l’ULiège.

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/314548281377

Balade 4 - Quand l’art rencontre l’urbain

Comment redessiner et apprécier le visage de la ville à travers l’art urbain ?

Avec Michaël Nicolaï, Directeur artistique de SPRAY CAN ARTS.

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/314600537677

CONCERT APÉRITIF

LE TRINKHALL CAFÉ

19h00 : Fefeye - Duo Liégeois (Pop/Rock)

REPAS PARTAGÉ

LE TRINKHALL CAFÉ

20 h : Repas partagé avec les citoyens, intervenants, associations et partenaires du projet.

PAF: 10 € - Réservations: Trinkhall Café - Contact : 04 223 16 19