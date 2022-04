En fait, il semble que la future victime était en discussion avec quatre autres jeunes, lorsqu'une remarque qui aurait été faite par le futur agressé n'a pas plu aux autres personnes de la bande.

Le jeune homme a donc été roué de coups et les quatre suspects ont pris la fuite... non sans emporter la montre, le GSM et le portefeuille de la victime.

L'alerte a été donnée et les quatre agresseurs ont été Interceptés peu de temps après par la police.

Les quatre suspects (nés entre 1998 et 2002) ont été privés de liberté et déférés, lundi matin, au parquet de Liège. Là, leur dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d'arrêt.

