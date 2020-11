Prévenue, la police a intercepté Akram qui a té déféré au parquet de Liège avec demande de mandat d'arrêt pour vol avec violence pour assurer la fuite.

Ce vendredi soir, la police de Liège a procédé à l'arrestation d'Akram, 21 ans et en séjour illégal sur le territoire. L'homme avait en effet été aperçu, peu après 20 h rue Paradis, dans le quartier des Guillemins, en train de briser la vitre d'un véhicule à l'aide d'une bouteille. Les témoins n'ont pas hésité à empêcher le voleur de fuir. Mais ce dernier s'est rebellé et, armé du tesson de bouteille et d'un couteau, il a menacé les intervenants. L'un de ceux-ci a d'ailleurs été blessé.