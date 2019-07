Hassan a comparu détenu dans un dossier dans lequel il est poursuivi aux côtés de deux frères pour toute une série d’agressions commises principalement dans le Carré à Liège. Hassan doit répondre de la majeure partie des faits.

L’intéressé a déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis en avril 2018, pour des agressions dans le Carré ! Cette fois encore, parfois avec ses amis, il a commis des agressions gratuites. Lors de sa précédente détention, à peine était-il incarcéré qu’il était intercepté avec des stupéfiants.

Mais c’est surtout lorsqu’il est dehors qu’il fait le plus de dégâts. Cette fois, avec ses amis, ils ont provoqué plus de 15 victimes. Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2018, ils ont agressé plusieurs personnes. Ils s’en sont notamment pris à un jeune homme et lui ont brisé le nez et le plancher de l’orbite. Depuis les faits, la victime est en incapacité de travail. "Je suis incapable émotionnellement de travailler suite à l’agression", a expliqué la victime. "Je travaillais dans le Carré. J’ai subi une agression totalement gratuite et imprévisible. Je me suis retrouvé en maladie et j’ai perdu mon emploi. Depuis, dès qu’il y a un cri, je suis effrayé."

Hassan devait aussi répondre d’avoir menacé des personnes avec un couteau, blessé un homme de trois coups de couteau dans la cuisse et de lui avoir porté des coups au visage. "J’ai suivi des personnes qu’il ne fallait pas, qui vendaient de la cocaïne", a déclaré Hassan. "Je ne fréquenterai plus ces gens-là. Je suis désolé pour les victimes."

Le parquet a requis un an et quinze mois de prison à l’encontre des frères et 4 ans et 4 mois de prison à l’encontre d’Hassan. La défense a plaidé le sursis probatoire.