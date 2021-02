Ce jour-là, sans nouvelle de sa soeur, Fadia a contacté la police de Liège. Quelques heures plus tard, les forces de l'ordre ont trouvé Ahlam, qui gisait sur son lit, les mains attachées et une balle dans la tête. L'arme du crime a été retrouvée juste à côté du corps.

Selon Fadia, la soeur aînée d'Ahlam, le meurtrier de sa cadette pourrait être Gerges, l'un de ses cinq frères. “L’un de mes frères a tué ma sœur”, confiait-t-elle à nos confrères de l'Avenir. “Il a menacé ma sœur juste avant ce qui s’est passé, mais je ne pensais pas que c’était à ce point-là. À ses yeux, nous étions des putes”.

Selon Fadia, ce qui pose problème, c'est qu'Ahlam, arrivée en Belgique il y a cinq ans, a adopté un mode de vie "à l'européenne". "Dans la famille, on est tous chrétiens, mais lui et deux autres de mes frères ont une mentalité très moyenâgeuse, extrêmement patriarcale, loin de celle de la plupart des personnes vivant en Occident. Ma sœur lui avait caché qu’elle avait un copain depuis un an, parce que, pour lui, c’est inadmissible de côtoyer un homme auquel on n’est pas marié", expliquait encore Fadia, qui ajoutait aussi que son frère Gerges avait tenté de ramener Ahlam en Suède, où une partie de sa famille habite.

Comme nous vous le relayions, un mandat d'arrêt européen a été lancé contre Gerges, qui vit actuellement en Syrie. D'après nos confrères de Sudpresse, qui ont mis la main sur un échange entre ce dernier et l'un de ses frères, le principal suspect ne regrette pas ce qui s'est passé et ne compte d'ailleurs pas en rester là. "La mort d'Ahlam n'est pas grave", écrit-il, confiant également qu'il compte aller en prison quand il aura également tué son autre soeur Fadia.