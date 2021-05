Lors du dernier conseil communal de Huy, l’opposition Ecolo, par la voix de Rodrigue Demeuse, attirait l’attention du collège sur une demande croissante de l’aide alimentaire, Covid-19 oblige.

"Beaucoup de gens l’ignorent mais des milliers de Hutois dépendent chaque semaine des colis alimentaires distribués par les différentes associations actives sur le territoire de la ville", assurait ce dernier. Et d’évoquer la Croix-Rouge, à Saint-Vincent de Paul ou encore l’ASBL Nouveau départ.

Le constat dressé par ces associations fait état d’une explosion de la distribution des colis alimentaires. Et ce à des publics qui ne sont pas forcément les mêmes qu’avant la crise, qu’il s’agisse des jeunes ainsi que des indépendants…

Dans son intervention, le chef de file des verts hutois donnait pour exemple une visite effectuée à l’église protestant. "On nous disait qu’ils étaient passés entre 60 et 90 colis par semaine avant la crise à près de 150 aujourd’hui". Même constat à Nouveau Départ où on est passé de 90 à 130 colis.

2500 m2

Cette précarité grandissante avait d’ailleurs fait réagir en son temps le bourgmestre en titre de Huy Christophe Collignon (PS). Ce dernier estimant anormal que "les plus précarisés doivent payer deux fois la crise".

Dans un objectif affiché de renforcer le soutien aux associations actives en la matière, une motion a été soumise au vote des conseillers. Mais si elle a été accueillie plutôt favorablement par les différents groupes politiques, il lui a été préféré une concertation avec le secteur concerné.

Soit un des points figurant dans la motion, laquelle plaidait pour la mise en place d’"une véritable stratégie sur le territoire hutois". En outre, la création d’une plateforme logistique au niveau de l’arrondissement était souhaitée.

Enfin, alors que des efforts sont désormais consentis par le secteur privé, il est question d’obliger les surfaces commerciales de moins de 2500 m2 à faire don de leurs invendus. Ce n’est toutefois pas la voie qui a été choisie par la majorité, le PS se disant favorable à ce qu’une centrale publique soit créée mais à un niveau supracommunal.