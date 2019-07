L’ex-député-bourgmestre estime qu’il aurait droit à un traitement partial.

Ce mercredi, le dossier de procédure de renvoi d’Alain Mathot devant le tribunal dans le cadre de soupçons de corruption commise lors de la construction de l’incinérateur Uvelia par la société Inova France pour l’intercommunale Intradel, au rôle de la chambre du conseil de Liège, a été remis.

Me Mayence, l’avocat de l’ex-député-bourgmestre de Seraing, a introduit une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime à l’égard de la justice liégeoise devant la Cour de cassation. La recevabilité de cette requête devrait être examinée le 7 août. La chambre du conseil a remis la procédure au 13 septembre.

Pour rappel, alors qu’Alain Mathot était soupçonné dans cette affaire, la procédure s’est arrêtée quand les députés ont refusé de lever son immunité parlementaire. La procédure a suivi son cours pour les autres. Tant les juges d’instance, que ceux de la cour d’appel ont souligné qu’Alain Mathot avait joué un rôle. Ils ont souligné qu’Alain Mathot faisait parfois des séjours de quelques heures ou d’une journée à Paris, avait eu des rendez-vous avec l’ancien directeur de la société qui voulait remporter le marché et avait menti en prétendant ne pas être à Paris alors qu’il avait acheté un billet de train et que son téléphone avait été utilisé sur place.

Les magistrats se sont basés sur une importante téléphonie aux périodes suspectes et plusieurs des séjours d’Alain Mathot à Paris étaient précédés de communications avec ce directeur qu’il prétendait pourtant ne presque pas connaître.

Depuis qu’Alain Mathot n’est plus député, il n’est plus couvert par son immunité. Le procureur du Roi de Liège, Philippe Dulieu, nous a confirmé son intention de permettre au dossier de reprendre son cours après l’arrêt qui avait été imposé par le refus de levée d’immunité. "L’affaire doit être jugée dans la sérénité et nous estimons que cela ne peut pas être le cas à Liège, a expliqué Me Jean-Philippe Mayence. Il existe des inimitiés majeures à l’égard d’Alain. Il est étonnant que la justice ait déjà apprécié sa culpabilité alors qu’il n’était pas présent. C’est contraire aux règles les plus élémentaires. Nous imaginons mal qu’il puisse être jugé à Liège dans la sérénité. La précipitation avec laquelle le parquet général veut juger Alain Mathot depuis qu’il n’est plus député interpelle."