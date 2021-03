Branle-bas de combat, vendredi à Tilleur. En effet, en début d'après-midi, on a trouvé une grenade dans une maison inoccupée qui était en cours de nettoyage par une société de vide-grenier et située rue de la Station. Ladite maison se situe non loin de l'école Fondamentale Saint-Hubert, située, elle, place Ferrer.

Vu le sacrosaint principe de précaution, les autorités ont décidé d'évacuer complètement l'éocole, les élèves étant accueillis sur un autre site scolaire. Les services compétents ont ensuite été contactés et se sont rendus sur les lieux en un temps record.

Il s'est alors avéré que la grenade était inopérante. Tout est finalement rentré dans l'ordre vers 14 heures.