Intempéries Les niveaux de l’Ourthe, de la Vesdre et de l’Amblève resteront acceptables…

C’est ce dimanche soir que l’Institut royal météorologique a émis une alerte jaune, pour d’abondantes précipitations prévues dès ce lundi après-midi mais aussi durant toute la nuit et la journée de mardi… Sur 24 heures, on annonçait à certains endroits au sud du sillon Sambre et Meuse plus de 50 litres d’eau par m², en province de Liège notamment.

Et si l’alerte jaune est le premier degré sur l’échelle des avertissements (avant l’orange et le rouge), une certaine crispation se fait sentir, en région liégeoise. Il faut dire en effet que les derniers jours n’ont pas été les plus secs et que, dès lors, le niveau des cours d’eau n’est pas au plus bas. Bonne nouvelle toutefois : malgré ces précipitations annoncées, les chiffres et prévisions des Voies hydrauliques ne sont pas catastrophiques au niveau des rivières liégeoises même si une annonce de préalerte de crue pour ce 4 janvier a bien été diffusée : "localement, des dégâts des eaux par ruissellement, saturation du réseau d’égouttage voire débordement de petits cours d’’eau pourraient être observés. Ces précipitations pourraient mener à des dépassements de seuils de préalerte sur certains bassins hydrographiques dans la journée du 4 janvier".

Vesdre, Ourthe, Amblève…