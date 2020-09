Ce samedi 22 août vers 3 heures du matin, un accident a eu lieu près d'une station essence Lukoil à la sortie 2 de l'autoroute E25. A bord du véhicule, il y avait Alexandre. Inconscient suite au choc provoqué par l'accident, il a été secouru par plusieurs personnes qui sont intervenues rapidement et courageusement alors que sa voiture était en train de prendre feu. Il a juste pu se rendre compte qu'elles parlaient néerlandais.

Quelques jours plus tard, c'est depuis son lit d'hôpital qu'Alexandre a posté un message sur Facebook afin de remercier et surtout retrouver les deux personnes qui l'ont aidé à s'en sortir. Sans elles, Alexandre ne serait plus là et il mesure bien la chance qu'il a eue.

Le visage souriant bien qu'amoché par les blessures et avec un gros bandage à la main, il postait une photo de lui sur Facebook visant à rassurer ses proches.

"Bonjour. Je ne m'exprime que rarement en public mais je souhaiterais juste une chose, pouvoir dire merci aux personnes qui lorsque, j'étais inconscient dans ma voiture en train de prendre flamme sont venues me sortir de ce brasier. J'ai effectivement fait un accident de voiture, cela arrive à tout le monde. Je ne peux que saluer le courage et l'abnégation de ces braves concitoyens (néerlandophones il me semble) qui m'ont sorti de là. J'aimerais à tout prix les retrouver. Prenez soin des autres, la vie ne tient qu'à un fil. Accident le Samedi 22 vers 3h du matin, sortie Visé", a-t-il écrit en français et en néerlandais sur Facebook.

Son post Facebook a été partagé plus de 1200 fois. En commentaire, il a également reçu beaucoup de messages de soutien.