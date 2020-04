Le 30 septembre 2019, la SPRL Cainiao avait introduit à la région Wallonne une demande de permis unique pour construire et exploiter un hall de traitement de fret aérien de 30.000 mètres carrés et un immeuble de bureaux. Le hall servira donc au traitement de etts contenants arrivés par avion et repartant en camion. En clair : il s'agissait de permettre l'installation du géant chinois Alibaba.

Il y a quelques jours, s'appuyant sur une kyrielle d'avis favorables, le fonctionnaire délégué de la Région Wallonne a donné son approbation. Le permis est accordé pour une période ilimitée à ceci près que les travaux doivent être entamé de manière significative dans un délai de trois ans.

Il va sans dire que cette décision ne ferapas l'unanimité au sein de la population. Un recours est d'ailleurs possible, dans un déai de 30 jours, mais il ne suspend pas le permis.

Le fonctionnaire délégué a donné son feu vert le 31 mars dernier.