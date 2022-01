Pas évident de laisser votre toutou à la maison tout seul ? Simple envie de partager la baignade avec votre caniche ou votre labrador ? Nos confrères du JT de 13H de la RTBF annoncent qu'il est maintenant possible d'aller à la piscine avec son chien à Aywaille, en province de Liège.

Piscine de 10 mètres de long et de 4m50 de large, eau sans chlore et à 28 degrés et évidemment pas de bonnet de piscine imposé : voilà à quoi ressemble le nouvel établissement.

Ce bassin où hommes et canidés brassent ensemble est un endroit ludique mais aussi de rééducation. Benoît, kiné-ostéopathe canin à la base du projet, espère soigner plus rapidement les chiens grâce à l'eau.

La piscine est réservable pour des périodes de 30 minutes ou 1 heure.