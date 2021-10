Une mère de famille, infirmière de profession, et son ancien compagnon sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d’avoir commis de la maltraitance, des traitements inhumains et dégradants sur trois de leurs enfants. Les violences auraient été commises entre 2014 et 2018 sur des enfants nés entre 2011 et 2013. La plus petite des victimes était âgée d’environ deux ans et demi au début des faits. Les enfants ont expliqué une situation familiale particulièrement compliquée.

En effet, la famille vivait avec plusieurs des épouses de l’homme dans le même domicile. Une promiscuité et des coutumes importées du Sénégal, pays d’origine de l’intéressé, qui auraient créé des tensions au sein de la famille. Selon les enfants, ils étaient régulièrement frappés sans raison par leur père. Ce dernier n’aurait pas non plus accepté qu’ils fassent du bruit. Leur maman leur aurait tiré violemment les oreilles et en aurait mis certains sous des douches froides. “Ça m’est arrivé de lui en donner quand il faisait deux ou trois fois par jour pipi dans sa culotte”, a indiqué la mère de famille. “Vous êtes une infirmière, vous savez ce que cela provoque”, a dit la juge à la prévenue. “Je reconnais que ce n’était pas adéquat, mais il n’y avait plus d’eau chaude.”

La dame a expliqué qu’elle avait essayé d’adopter la culture de son mari, mais que cela avait créé des tensions. “J’étais enceinte lorsqu’il a ramené à la maison une nouvelle femme épousée au Sénégal.” En réalité, l’infirmière allait accoucher quinze jours plus tard lorsqu’elle a dû accepter cette nouvelle venue. “Cela créait des tensions et monsieur vivait sa vie en dehors de la maison.” Le père de famille frappait les enfants partout sur le corps avec une “chicote.” Il s’agit d’une baguette en plastique avec laquelle les enfants étaient frappés . “J’ai fait comme on m’a appris au Sénégal”, a indiqué le prévenu. “Mes parents faisaient pareil avec moi. Ce n’est pas que je ne les aimais pas."

Les enfants ont été particulièrement marqués par les faits. Une institutrice a expliqué qu'ils avaient les cheveux longs et étaient arrivés un jour complètement rasés à l’école. “C’est parce qu’ils avaient attrapé des poux des sables”, a expliqué la maman. Le parquet ne s’est pas opposé à une suspension du prononcé pour cette dernière et a requis une peine de dix-huit mois de prison avec sursis probatoire pour le père. Me Molders-Pierre et Me Culot, à la défense des prévenus ont plaidé l’acquittement pour certains faits et des suspensions du prononcé. La décision sera rendue dans un mois.