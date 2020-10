Si vous avez prévu d'aller faire vos courses chez Makro, ce samedi, il va falloir changer vos plans... En effet, à la suite d'un mouvement de grève, le magasin d'Alleur restera fermé toute la journée.

Cette action fait suite à la présentation, il y a quelques semaines, d'un plan d'économies à mettre en oeuvre sur l'ensemble des sites de la chaîne de supermarchés. D'emblée, les syndicats, en front commun, ont dénoncé un plan "imposé sans concertation et dans lequel le personnel est lésé". A l'issue d'une assemblée du personnel, les travailleurs avaient décidé de ne pas arrêter le travail et avaient chargé leurs représentants syndicaux d'informer la direction qu'ils souhaitent qu'il y ait une négociation sur ce plan et non une simple information. En cas de non-réaction, ils avaient annoncé un durcissement de ton...

Un message qui n'a pas été entendu, manifestement... "Cela fait deux mois que nous réclamons une concertation préalable, en vain. La direction entend imposer le plan qu'elle a imaginé sans la moindre négociation. Un plan dont le personnel est la victime, un plan qui détériore les conditions de travail et déshumanise les magasins", constate Raymond Vrijdaghs, secrétaire permanent CNE. Pour tenter d’avancer, nous avons demandé la tenue d’un bureau de conciliation. Demande, elle aussi, refusée par Makro ! L'employeur nie totalement le modèle de concertation belge, un modèle qui a pourtant fait ses preuves".

Dans ce plan, il est notamment question de mettre en place des caisses de self-scanning et de simplifier la structure organisationnelle. Il prévoit, en outre, de ne pas prolonger entre 100 et 200 contrats temporaires dans l'année à venir. Sur le site d'Alleur, la colère est d'autant plus forte que ce magasin devrait servir de projet pilote pour certains changements que la direction souhaite opérer au sein des six magasins en Belgique. Selon les syndicats, il est, par exemple, question de chronométrer les travailleurs... Ce qu'ils n'acceptent pas. La boulangerie dite artisanale, puisque la production est réalisée sur place, devrait, par ailleurs, disparaître.

Le magasin Makro d’Alleur sera donc fermé ce samedi, tout comme ceux de Lodelinsart, Deurne, Machelen et Sint-Pieters-Leeuw.