Les enfants ont expliqué avoir été notamment frappés avec une baguette et mis sous la douche froide

Une mère de famille, infirmière de profession et son ancien compagnon ont bénéficié d’une peine de probation autonome pour elle et écopé d’une peine de dix-huit mois de prison avec sursis probatoire pour lui devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis de la maltraitance, des traitements inhumains et dégradants sur trois enfants qui vivaient à leur domicile. Les enfants ont été particulièrement marqués par les faits commis par leurs parents.