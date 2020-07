Durant l’été, les plaines de jeux constituent des lieux privilégiés pour les familles en recherche d’activités pour occuper les enfants durant les congés scolaires. D’autant plus encore cet été, très certainement, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus ayant convaincu davantage de Belges à passer leurs vacances au pays…

À Ans, le collège communal a souhaité doter le territoire de zones de jeux mais la pandémie a quelque peu ralenti la mise en œuvre… Les installations n’ont donc pu être envisagées qu’une fois la situation sanitaire plus favorable. C’est ainsi qu’une petite plaine de jeux vient d’être aménagée dans le parc philosophique d’Alleur.

"Jusqu’ici, cela n’avait pas été envisagé dans ce parc mais j’ai estimé qu’il est suffisamment grand pour pouvoir y développer une petite zone pour enfants", souligne Walther Herben, échevin en charge de la gestion territoriale à Ans. "Un module de jeux avec toboggan et cordes, notamment, a été installé ainsi que deux éléments de type bascule pour les plus petits".

Dans le parc des Coteaux, il a été décidé de compléter la plaine de jeux existante en ajoutant un nouveau module, le même que celui placé dans le parc philosophique, sachant que celui qui s’y trouvait déjà est davantage adapté à de plus grands enfants… L’aménagement est en cours.

Enfin, d’ici une quinzaine de jours, il est prévu d’installer des éléments de fitness en plein air au sein d’un autre parc communal. C’est le parc de la Caisserie, auquel on accède depuis les rues Maréchal Foch et de la Caisserie et qui dispose déjà d’une petite plaine de jeux, qui les accueillera.

"Une douzaine d’éléments seront placés, dont certains seront adaptés aux personnes à mobilité réduite", précise l’échevin, estimant que l’endroit s’y prête bien. "Quand on se trouve rue Maréchal Foch, là où il y a l’une des deux entrées, cela ressemble à une digue… C’est ce qui m’a inspiré la réflexion sur le fitness".