Selon les autorités judiciaires, le ton serait alors monté entre les deux hommes et le client aurait porté un coup dans la vitre en plexiglas le séparant du gérant de la station. Ce dernier aurait sorti un couteau. Le frère du gérant serait également arrivé sur place, en étant également muni d'un couteau.

Les forces de l'ordre sont alors arrivées sur place et ont apaisé les esprits. Les deux couteaux ont été saisis, et le gérant et son frère ont été entendus. Il n'y a pas eu de privation de liberté.

Ce matin, vers 9h, une altercation a éclaté entre un client et le gérant d'une station-service située à Seraing, en région liégeoise. Le gérant suspectait le client d'avoir tenté de voler une canette.