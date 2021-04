Les 28 personnes d'origine tchétchène interpellées vendredi soir après une altercation avenue de Nancy ont été libérées dimanche, a indiqué le procureur de division au parquet de Liège Damien Leboutte. Une personne de 39 ans est décédée lors des faits survenus dans le quartier de Bressoux-Droixhe (Liège). Le parquet a également confirmé qu'il s'agirait d'un affrontement entre bandes de jeunes tchétchènes et kurdes. Vendredi aux alentours de 17h00, un trentenaire d'origine tchétchène à bord de son véhicule a été pris à partie par un groupe de personnes cagoulées. Les individus ont utilisé des battes de baseball pour s'en prendre au véhicule. En tentant de fuir, le chauffeur a percuté plusieurs autres véhicules en stationnement avant que l'on fasse feu sur lui, a détaillé Damien Leboutte samedi. Deux autres blessés sont à déplorer.

Une scène qui est survenue après un premier incident jeudi soir entre des individus kurdes et tchétchènes à une station-service Total à Liège. Le gérant et deux clients ont tenté de s'interposer et une de ces personnes a subi une incapacité de travail d'un mois. Trois Kurdes, deux majeurs et un mineur, ont été interpellés pour ces faits et déférés au parquet de liège samedi matin.

Les 28 personnes arrêtées vendredi soir au niveau de l'Île Monsin ont été libérées dimanche après avoir été auditionnées. La fouille de leurs véhicules n'a de son côté pas été concluante et aucune autre interpellation n'a eu lieu durant le week-end, ajoute le procureur de division de Liège.