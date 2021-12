La motion de méfiance individuelle déposée ce lundi à l’encontre de Freddy Breuwer (1 121 voix aux dernières élections) spécifie le nom de son successeur. Il s’agit d’Amaury Deltour qui, avec 213 voix, n’a pas été élu au scrutin communal de 2018. Il est devenu conseiller communal, en tant que 1er suppléant, après la démission de Michel Grignard, en septembre 2020. L’échevinat a été proposé aux conseillers MR dans l’ordre de leur score électoral. Stéphanie Cortisse (594 voix), Thomas Bertrand (394) et Julie Schrouben (239) ont décliné, pour cause d’incompatibilité professionnelle. Restait le dernier arrivé, Amaury Deltour, qui a accepté. Assistant parlementaire du Spadois Charles Gardier (Région wallonne et Communauté française) et de la Verviétoise Stéphanie Cortisse (Communauté française), il est également président des Jeunes MR de l’arrondissement de Verviers et vice-président provincial. Reste à voir avec quelles compétences. L’urbanisme et l’aménagement du territoire, comme Freddy Breuwer actuellement ? Rien n’est décidé, indique Maxime Degey. Il pourrait y avoir des glissements avec lui, qui a notamment les travaux.