Le bourgmestre d'Amay est en observation pour une pneumonie virale...

C'est lui-même qui l'a annoncé ce dimanche sur son profil Facebook en débutant d'ailleurs son propos par un "ça n’arrive pas qu’aux autres", encourageant ensuite les uns et les autres à prendre soin d'eux, de leurs familles et des autres en respectant bien les conseils "qui ne sont pas du pipeau"!

Jean-Michel Javaux explique ainsi être hospitalisé en observation, au CHR de Huy, pour une pneumonie virale... "On verra dans 24 à 48 heures la source virale mais bon, on a bien un doute...", souligne-t-il, évoquant également "un poumon un peu moins en forme"...

"Je me vois contraint de prendre quelques jours de recul en pleine crise, à l’insu de mon plein gré. Et vous savez à quel point ça m’ennuie. Et ce, après avoir strictement surveillé les consignes médicales (consultation à distance) et de santé publique ces derniers jours en nous confinant à la maison avec mon amoureuse, en télétravaillant et en communiquant uniquement via Facebook, Whatsapp ou autres moyens de com", précise le bourgmestre d'Amay. "Aurélie, elle, a pu rentrer avec toutes les précautions d’usage et après tous les contrôles".

Il exprime d'autant plus encore son soutien envers le personnel soignant, du CHRH et de tous les hôpitaux du pays, ainsi qu'envers toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne "pour nous toutes et tous, en laissant de côté leurs propres familles". Il en appelle donc avec force à respecter les consignes de confinement et à donner suite aux appels pour du matériel, comme des blouses de protection.

"Prenez bien soin de vous, de vos familles, de vos voisins, à distance, et des autres. En vous protégeant, vous les protégez", termine Jean-Michel Javaux.