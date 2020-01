La suspecte se trouve actuellement dans la région de Charleroi où elle va être entendue

La propriétaire du chien qui a été retrouvé lesté en Meuse à Amay a été localisée dans la région de Charleroi.

Ce samedi, le cadavre d’un chien noyé en Meuse a été retrouvé à Amay. Un pêcheur a donné l’alerte alors que le cadavre se trouvait à hauteur du pont d’Amay. Les plongeurs des pompiers de la zone Hemeco ont remonté le corps du chien qui portait une laisse au bout de laquelle se trouvait une grosse pierre. Une pierre assez lourde pour empêcher l’animal de nager.

Le chien, un bull-terrier, était pucé. Selon l'état de décomposition, il devait se trouver dans l'eau depuis un certain temps. Il appartenait à une habitante d’Amay âgée de 23 ans. Cette dernière avait déménagé et n’avait plus d'intérêts à son adresse.

La propriétaire du chien se trouve à Charleroi. Celle-ci est connue des services de police, mais pas pour des faits de maltraitance animale. La propriétaire va être entendue par la zone de police compétente.