Le jeune homme né en 1993 et qui a mortellement percuté Malcolm sur un passage pour piétons à Amay ce lundi soir avait déjà été condamné à quatre reprises à repasser les examens théorique, pratique et psychologique après avoir commis des faits de roulage, indique Samuel Levatino, substitut du procureur du Roi de Liège au parquet de roulage de la division de Huy.

Lorsqu’il a commis cet accident et ce délit de fuite, l’automobiliste était une fois de plus sous le coup d’une déchéance du permis de conduire. “Le permis du suspect se trouvait déjà au greffe du tribunal correctionnel de Huy”, précise Samuel Levatino. “L’intéressé avait déjà été notamment condamné pour avoir commis un accident alors qu’il se trouvait sous influence d’alcool et de drogue, un délit de fuite, mais aussi provoqué des coups et blessures lors d’un accident. Il a déjà à son actif un important casier judiciaire de roulage malgré son jeune âge.”

Pour rappel, dans la nuit de lundi, aux environs de 22 h 30, Malcolm, un jeune homme âgé de 22 ans a été mortellement percuté par une voiture alors qu’il se trouvait sur un passage pour piétons situé sur la Nationale 617 à Amay à hauteur du magasin Aldi.

Le jeune homme traversait la route avec un ami pour retourner à son domicile lorsqu’il a été surpris par un véhicule arrivant à vive allure et qui dépassait un véhicule qui se trouvait sur la chaussée.

Malheureusement, Malcolm n’a pas survécu. L’homme qui l’accompagnait n’a pas été blessé, mais a été particulièrement choqué par ce qu’il a vécu.

Les caméras de vidéosurveillance des commerces ont été analysées et les témoignages recueillis. Il est apparu que le conducteur d’une Alfa Romeo passait à proximité des lieux de l’accident puis enlevait les plaques d’immatriculation de son véhicule. Les témoignages ont confirmé que cette voiture pouvait être celle qui a commis l’accident.

Un suspect a été identifié. Il s’agit également d’un Amaytois. La police de la zone Meuse Hesbaye s’est rendue au domicile du suspect. Ce dernier a déclaré que son véhicule avait été volé et a nié les faits. Il avait projeté de le vendre à son voisin. Entendue, la petite amie du suspect a déclaré qu’elle était passagère lors de l’accident et que c’était bien son compagnon qui conduisait la voiture lors de l’accident.

Lors des deuxième passage de la police de la zone Meuse Hesbaye à son domicile, il a fini par craquer après avoir été confronté à la version de sa compagne. Le suspect s’était également confié à son voisin concernant l’accident. En effet, il était censé lui vendre le véhicule qui a servi à commettre les faits. Le voisin déclare qu’il avait déjà versé un acompte, ce que le suspect dément. L’automobiliste a admis avoir enlevé les plaques de sa voiture et avoir jeté le véhicule dans la Meuse après avoir commis l’accident avec délit de fuite.

Les résultats des analyses toxicologiques du suspect ne sont pas encore connues, mais le suspect a admis avoir consommé de la cocaïne, des bières et du whisky avant d’avoir pris le volant.

Le parquet a mis le dossier à l’instruction et demandé la délivrance d’un mandat d’arrêt par la Juge d’instruction Annabelle Pirotte qui est en charge du dossier.

La compagne du suspect a été libérée, mais elle sera plus que probablement également au minimum poursuivie comme étant co-auteur et pour non-assistance à personne en danger.