C’est une agression choquante qui a été commise à Amay. En effet, un homme a violemment agressé un marchand de glace qui passait dans la cité Rorive à Amay. Un suspect a agressé à la barre de fer Gauthier, 19 ans, qui effectue une des deux tournées pour le glacier John John, situé à Saint-Georges-sur-Meuse.

Ce lundi, un homme a été interpellé pour ces faits. "Cela faisait plusieurs jours que cette personne menaçait mon employé", indique Jonathan Morabito, le glacier. "Il a d’abord porté une grosse gifle à Gauthier et lui a dit que s’il revenait sur place, il allait le tuer".

Vu la violence du comportement de l’intéressé, une plainte a été déposée tant par le jeune homme que son patron. "J’essaye de trouver une explication à son comportement, mais je n’en trouve aucune". Le lendemain, il aurait couru après la camionnette, armé d’un bout de bois ! Le samedi, il aurait prémédité l’agression du marchand de glace ! "Il est revenu sur place, armé d’une barre de fer. Il s’est caché dans un bosquet et a attendu le passage de mon employé. Gauthier a remarqué qu’il sautait hors du bosquet dans son rétroviseur. Il l’a vu courir vers la camionnette avec la barre de fer. Le temps qu’il remette sa vitesse et démarre, c’était trop tard. L’agresseur a porté plusieurs coups de barre de fer sur la camionnette. La vitre a volé en éclats et Gauthier a été blessé à l’œil et au visage. Il s’en est fallu de peu pour qu’il ne soit encore plus blessé !".

Le jeune homme a plusieurs jours d’incapacité de travail. Il a été particulièrement choqué. "Je travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine, je n’ai jamais vu un tel déferlement de violence", continue Jonathan Morabito. La tournée du glacier a été suspendue pour quelques jours. "Nous avons été tous les deux particulièrement touchés par les nombreuses marques de sympathies. Il y a même des gens qui se sont proposés pour l’accompagner pour le protéger".